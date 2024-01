Stade Rennais: De l’argent frais de l’UEFA reçu ce vendredi

Un nouveau versement de l’UEFA au Stade Rennais pour la campagne du club en Ligue Europa.

Ce sont 1,81 millions d’euros que le Stade Rennais doit recevoir ce vendredi 19 janvier, depuis l’UEFA. C’est en effet, selon nos informations à Sportune, ce jour que les clubs de la Ligue Europa perçoivent la suite du versement de leur campagne européenne cette saison 2023-2024. A savoir le paiement à la fois des résultats sportifs obtenus dans la deuxième moitié de la phase de groupes et la place au classement final.

Le Stade Rennais reçoit un nouveau paiement de l’UEFA

En l’espèce, le Stade Rennais ayant terminé deuxième de la poule F, derrière le club espagnol Villarreal, cela rapporte au collectif breton 550 000 euros conformément à la grille des primes prévue par l’UEFA. A cela s’ajoutent les primes des performances sur les 4e, 5e et 6e journées de la phase de groupes à l’occasion desquelles les Rouges et Noirs ont signé deux victoires contre les Grecs du Panathinaïkos (3-1) et sur la pelouse du Maccabi Haïffa (0-3). A 630 000 euros la victoire, Rennes prétend à 1,26 millions d’euros en plus.

Prochaine étape à disputer contre l’AC Milan en barrages

Cet argent complète celui déjà reçu en deux occasions cette saison. La première en septembre, que le virement de la prime commune à toutes les équipes de 3,63 millions d’euros, plus la prime au coefficient, de 2,24 millions d’euros. Le mois suivant, le club a enregistré le bénéfice des trois premiers matchs de la phase de groupes et la moitié du marketpool, c’est-à-dire un peu plus de 2 millions d’euros. Au printemps prochain sera payé, soit le bonus de la phase de groupes à 500 000 euros si le Stade Rennais est battu par l’AC Milan, soit 1,2 millions d’euros des huitièmes de finale, s’il se qualifie.