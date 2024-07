Stade Rennais: Combien vaut la marque Stade Rennais en 2024 ?

Le Stade Rennais, une marque forte du football français.

Elle est l’une de celles qui se valorise financièrement le plus en 2024 sur 2023 et pourtant sa force globale est estimée à la baisse. Elle, c’est la marque Stade Rennais, qu’évalue Brand finance, le cabinet international de conseil et de valorisation des marques, dans son rapport annuel sur les marques du football de club.

+28% la valorisation de la marque Stade Rennais

En 2024, il estime la valorisation de la marque « Stade Rennais » à 37 millions d’euros. Elle est supérieure de 28% sur un an. Valeur de marque ne signifie pas valeur d’entreprise qui repose sur des métriques principalement économique. Ici, le calcul de la marque repose aussi le financier (le chiffre d’affaires opérationnels avec les droits TV, la billetterie ou le sponsoring), mais également la base de supporters, le propriété de son stade, la valorisation de l’effectif sur le marché des transferts…

Une puissance de marque en baisse en 2024

Si l’estimation commerciale est en hausse pour le Stade Rennais, sa force de marque a elle baissé, en passant d’un indice BSI (Brand Strength Index), de 56,3 sur 100 en 2023 à 54,2 en 2024. Elle est ainsi en terme de force de marque, la huitième en Ligue 1 cette année 2024, classée entre le Losc (55,6/100) et devant son voisin, le FC Nantes (50,4/100).