Stade Rennais: Ce que le transfert de Rutter à Brighton doit aussi rapporter au club

Le Stade Rennais va recevoir sa part sur le transfert de Georginio Rutter, de Leeds à Brighton.

Georginio Rutter poursuit son bonhomme de chemin en Angleterre. L’attaquant de 22 ans a rejoint Brighton & Hove Albion dans le cadre d’un transfert définitif depuis le club de Leeds où il évoluait la saison dernière. C’est déjà le troisième club chez les professionnels pour le jeune natif du Morbihan.

Nouveau transfert pour le jeune Georginio Rutter

Pour le recruter, la presse anglaise assure que les « Seagulls » de Brighton ont levé sa clause libératoire, donnée à 40 millions de livres. soit l’équivalent de 47 millions d’euros. Sur la somme, une part doit revenir aux clubs qui ont formé l’avant-centre dans ses années d’apprentissage entre les murs de la formation.

Une part du transfert pour le Stade Rennais qui l’a formé

Georginio Rutter a suivi la sienne avec le Stade Rennais, à l’âge de l’adolescence. Arrivé chez les Rouge et Noir à l’âge de 15 ans, il a quitté le club quatre ans plus tard pour l’Allemagne et le club de la ville d’Hoffenheim. Si l’indemnité est de 47 millions d’euros, alors Rennes devrait recevoir selon nos calculs, l’équivalent de 822 500 euros pour indemnité de formation via le mécanisme de solidarité.