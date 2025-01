Stade Rennais. Ce que le SRFC va économise avec le prêt de Santamaria à Nice

Direction Nice pour Baptiste Santamaria.

Baptiste Santamaria quitte le Stade Rennais. Au moins pour les six mois à venir et plus si affinités, puisqu’il y a dans le transfert une option d’achat à lever pour l’OGC Nice, où rebondit le milieu de terrain de 29 ans. Un temps évoqué pour renfort de l’AS Saint-Etienne, c’est donc sur les bords de la Méditerranée que le joueur formé à Tours va poursuivre sa carrière.

Baptiste Santamaria en prêt à Nice avec option d’achat

L’opération va permettre au Stade Rennais d’au moins faire l’économie de son salaire le temps du prêt noué jusqu’au terme de cette saison 2024-2025. Avec le club breton, Baptiste Santamaria est lié par un contrat prolongé il y a un an, jusqu’en 2026. Lequel, selon les estimations de L’Equipe lui vaut l’équivalent de 180 000 euros brut mensuels.

Un peu plus d’un million d’économie pour le Stade Rennais

Rapporté à la durée de son prêt, Rennes va donc économiser l’équivalent de 1,08 millions d’euros et plus avec les primes. Cela n’a rien de négligeable pour un club qui vient tour à tour de gonfler sa masse salariale, par le recrutement de Seko Fofana au milieu de terrain, puis de Brice Samba dans les buts.