Stade de Reims: Ce que doit rapporter au SDR le transfert d’El Bilal Touré à Stuttgart

El Bilal Touré a quitté le Stade de Reims, mais il continue de rapporter au club qui l’a pour partie formé.

El Bilal Touré poursuit son bonhomme de chemin et ça n’est pas pour déplaire au Stade de Reims. Si l’attaquant de 22 ans a quitté le club champenois il y a deux ans, ses pérégrinations sportives rapportent à son ancienne écurie qu’il a fréquenté deux ans, de 2020 à 2022. Touré va découvrir un cinquième pays et championnat depuis 2019, après le Mali, la France, l’Espagne, l’Italie, le voilà désormais dans un club allemand.

Un prêt payant puis un transfert définitif pour El Bilal Touré

Il a signé avec le VfB Stuttgart dans le cadre d’un contrat sur trois ans, jusqu’en 2027. Mais sa première saison en Bundesliga va se faire sous la forme d’un prêt payant. Avant qu’il ne s’engage à plus long terme sur la suite. L’opération est chiffrée à 2,5 millions d’euros cet été, pour le prêt. Puis 18 millions d’euros l’été prochain, pour indemnité définitive à son transfert.

Le Stade de Reims doublement rémunéré sur l’opération

Sur les deux fois, le Stade de Reims doit être rémunéré au titre du mécanisme de solidarité. D’abord de 25 000 euros cette saison, puis de 180 000 euros au prochain été. El Bilal Touré avait quitté les Rémois en 2022 pour l’UD Alméria qui l’a cédé un an plus tard à l’Atalanta. La suite, on la connait…