Stade Brestois: Les joueurs vont toucher une prime juteuse pour la qualif’ en C1

Mahdi Camara et les joueurs Brestois vont être récompensés pour leur exceptionnelle performance en championnat.

Le Stade Brestois a décroché hier dimanche, dans les ultimes minutes du championnat de France de Ligue 1 saison 2023-2024, sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Elle est historique et elle assure au club breton plusieurs dizaines de millions d’euros garantis, tel que nous l’avons détaillé ce lundi sur Sportune.

Six millions d’euros à partager entre les joueurs du Stade Brestois

Dont 18,62 millions d’euros pour la seule prime commune à toutes les équipes qualifiées pour la compétition. Récemment, France Bleu indiquait qu’une délégation de joueurs cadres a négocié un pourcentage de cette prime avec la direction brestoise, dans le cas d’une accession à la C1. Ce pourcentage s’élèverait à environ un tiers de l’enveloppe, soit environ 6 millions d’euros à partager. Cela représente une somme considérable pour les joueurs brestois, dont le salaire moyen s’élève à 50 000 euros bruts mensuels.

Cette prime de qualification serait une manne inespérée pour les joueurs brestois, qui pourraient ainsi doubler leur salaire annuel. De quoi motiver encore plus les troupes dans la course à la Ligue des champions. Le club, lui, ne profitera qu’à la marge de cette prime de qualification. Après avoir versé la somme promise aux joueurs et au staff, il devra s’acquitter des charges sociales. Si le magot versé par l’UEFA permettrait d’améliorer l’enveloppe dédiée au recrutement, il ne pourrait pas y avoir de folie.

Une première en Ligue des champions qui accélère la croissance du club

En effet, le Stade Brestois ne s’attend pas à rejouer la Ligue des champions les années suivantes. Il est donc hors de question d’imaginer pouvoir payer des gros transferts cet été et assumer des gros salaires sur plusieurs saisons. Néanmoins, cette qualification en Ligue des champions aura d’heureuses des conséquences pour le club breton car elle va améliorer son image, attirer de nouveaux sponsors et de développer les infrastructures.