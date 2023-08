US Open 2023: Les primes (prize money) du dernier Grand Chelem

Un prize money record pour l’édition 2023 de l’US Open.

L’édition de l’US Open 2023 offre un montant record de plus de 65 millions de dollars en prize money, dépassant ainsi le précédent record de 60 millions de dollars établi en 2022. L’enveloppe exacte des primes pour 2023 s’élève à 65 000 020 dollars, un montant jamais atteint auparavant et en augmentation de 8,15% par rapport à l’année dernière.

Un prize money augmenté de 8,15% à l’US Open 2023

Les champions chez les hommes et les femmes à New York recevront un chèque de 3 000 000 dollars, soit une augmentation de 15,38% par rapport à ce que Carlos Alcaraz et Iga Swiatek ont remporté l’année dernière en soulevant le trophée gravé par Tiffany and Co. Le finaliste recevra également 15,38% de plus qu’en 2022, avec 1 500 000 dollars pour sa performance en finale.

Des primes en augmentation à tous les niveaux

Pour le reste du tableau, les augmentations sont plus légères. Par exemple, les perdants du premier tour repartiront avec 81 500 dollars, soit 1,88% de plus qu’en 2022. Les éliminés des qualifications peuvent espérer des augmentations légèrement plus élevées s’ils ne parviennent pas à se hisser pour le tableau principal ; les perdants du premier tour de qualification recevront 21 000 dollars, soit une hausse de 5,50% sur l’édition précédente

Plus de dépenses prises en charge par l’organisation du Grand Chelem

En double hommes et femmes, les champions se partageront chacun un chèque de 700 000 dollars, en augmentation de 1,74% sur un an. En plus de la rémunération pour la participation, l’US Open prend également en charge une part significative des dépenses des joueurs. Cette année, cette aide a considérablement augmenté (+81,05%), avec des joueurs recevant des bons de voyage d’une valeur de 1 000 dollars et jusqu’à 600 dollars par jour pour une chambre d’hôtel. Les allocations alimentaires ont également augmenté, ce qui signifie que les joueurs conservent une part plus importante de leur prix en argent.

Le détail des primes de l’US Open 2022

Identique pour les hommes et les femmes

Simples :

1er tour = 81 500 $

2e tour = 123 000 $

3e tour = 191 000 $

8e de finale = 284 000 $

1/4 de finale = 455 000 $

1/2 finale = 775 000 $

Finale = 1 500 000 $

Vainqueur = 3 000 000 $

Doubles (pour chaque paire) :

1er tour = 22 000 $

2e tour = 36 800 $

8e de finale = 58 000 $

1/4 de finale = 100 000 $

1/2 finale = 180 000 $

Finale = 350 000 $

Vainqueur = 700 000 $