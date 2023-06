Iga Swiatek rejoint l’écurie Porsche

Un sponsor clinquant pour la numéro un mondiale Iga Swiatek.

La quadruple vainqueur en Grand Chelem, Iga Swiatek, a annoncé son partenariat avec le constructeur automobile allemand Porsche quelques semaines après sa victoire lors du Porsche Tennis Grand Prix 2023 à Stuttgart, en Allemagne. Chaque année sur le circuit WTA, le Porsche Tennis Grand Prix à Stuttgart récompense ses vainqueurs en leur offrant une voiture de sa dernière gamme. En 2022, la joueuse polonaise de 22 ans a remporté sa première voiture de la marque, un événement d’ailleurs marqué par le geste d’humeur de son adversaire, Aryna Sabalenka, qui a fait semblant de la détruire avec son trophée de finaliste.

Avec ses Porsche gagnées à Stuttgart, Iga Swiatek est une ambassadrice naturelle

Cette année, Swiątek a défendu avec succès son titre à Stuttgart et remporté sa deuxième Porsche consécutive, avant de gagner son troisième titre à Roland-Garros plus tôt dans l’année. Ce 23 juin 2023, la joueuse polonaise de 22 ans a publié un message pour annoncer son partenariat avec le constructeur automobile allemand. Dans sa publication, elle a mentionné que de nombreux fans lui avaient suggéré de collaborer avec Porsche et que cela lui semblait très naturel. Elle a donc déclaré : « Devinez quoi. Je rejoins l’équipe Porsche ! Et cela ne signifie pas que je ne me battrai pas pour une autre voiture Porsche à Stuttgart l’année prochaine. »

La marque allemande a d’autres athlètes professionnels dans son écurie

Ce n’est pas la première fois que Porsche parraine un joueur de tennis ; l’entreprise a une longue tradition de soutien aux jeunes athlètes talentueux, avec la joueuse britannique Emma Raducanu déjà dans leurs rangs depuis mars 2022.