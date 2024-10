Fils – Humbert: Ça rapporte combien de gagner le tournoi de Tokyo ?

Arthur Fils est en finale de l’ATP 500 de Tokyo et il affrontera un autre Français en la personne de Ugo Humbert.

Arthur Fils ou Ugo Humbert : une chose est déjà certaine, un Français s’imposera ce mardi 1er octobre à l’ATP 500 de Tokyo. Les deux vont s’affronter en finale, pour viser le titre et la prime qui récompense le vainqueur de cette édition. Elle est fixée à 340 010 dollars (305 136 euros) et pour le battu 182 950 dollars (164 194 euros).

Une prime de 305 136 euros et 55O points au vainqueur

En sus, le vainqueur repartira du Japon avec 500 points dans sa besace, contre 330 à l’autre. Ce sera le quatrième affrontement entre Arthur Fils, 20 ans et 24e joueur mondial et Ugo Humbert, 26 ans, 19e à l’ATP. Le second s’est toujours imposé ; deux fois en 2024, à s-Hertogenbosch au Pays-Bas d’abord, puis au Canada en Masters 1000. Et avant cela en 2023 au Masters 1000 de Cincinnati.

Ugo Humbert a toujours battu Arthur Fils en trois confrontations

Pour se hisser en finale, Arthur Fils a accompli deux très solides performances, en écartant d’abord Ben Shelton, le tenant du titre (7-5, 6-7 [5], 7-6 [2]), puis le 14e mondial, Holger Rune, en deux sets, (7-6 [10-8], 7-6 [12-10]). Ugo Humbert aussi a eu à s’employer dans sa demi-finale, face à Tomas Machac (6-3, 3-6, 6-2).