Open de France 2022 de golf : Le détail des primes à gagner au Cazoo Open de France

C’est le retour de l’Open de France 2022 de golf, ce week-end à Guyancourt.

Après deux ans d’arrêt pour cause de pandémie mondiale, l’Open de France 2022 de golf est de retour à Guyancourt, depuis ce jeudi et jusqu’à dimanche 25 septembre. Avec un nouveau sponsor titre, le groupe britannique Cazoo, naming de la compétition. Sur le parcours, 29 joueurs français se frotteront à quelques-uns des meilleurs golfeurs mondiaux, ainsi qu’au Belge, Nicolas Colsaerts, de retour à la défense de son titre. Lui et les autres viseront le maximum de l’enveloppe des primes distribuées cette édition 2022.

Un prize money total de 3 M€ au Cazoo Open de France 2022

Au total, le prize money de l’organisation est de 3 millions d’euros, répartis selon les performances de chacun. Et jusqu’à un sixième de la dotation promise au seul futur vainqueur de dimanche. Les 65 premiers du tournoi seront financièrement récompensés ; a minima 6 900 euros pour le 65e, puis 7 200 euros, à celui classé devant lui, et encore 7 500 euros, en suivant… Et ici de suite jusqu’à la première place victorieuse.

Une primle de 500 000 euros au vainqueur et 65 joueurs payés

Le Cazoo Open de France 2022 se dispute sur le golf de Guyancourt, là où s’est disputée en 2018, la prestigieuse Ryder Cup. Patrick Reed, joueur ayant rejoint la ligue LIV dissidente dans le monde du golf sera présent, est l’une des attractions autour du tournoi, à suivre tout ce week-end, directement sur site en banlieue parisienne, ou à la télé, sur les antennes du groupe Canal +, propriétaire des droits.

Détail des primes à gagner à l’Open de France 2022 de golf

10. = 60 000 €

9. = 67 200 €

8. = 75 000 €

7. = 90 000 €

6. = 105 000 €

5. = 127 200 €

4. = 150 000 €

3. = 187 800 €

2. = 333 320 €

1. = 500 000 €