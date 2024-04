Sponsor depuis le siècle dernier, Cofidis prolonge avec le cyclisme

L’équipe du manager Cédric Vasseur et son sponsor Cofidis prolongent une aventure née du siècle dernier.

Plus ancien sponsor français d’un peloton où la longévité se fait de plus en plus rare, Cofidis a annoncé la prolongation de son engagement dans le monde du cyclisme. La marque spécialiste des crédits bancaires est depuis 1997 le sponsor titre de l’équipe éponyme et elle annonce le rester jusqu’en 2028.

Cofodis prolonge jusqu’en 2028

« C’est une nouvelle formidable pour nous, une belle preuve de confiance qui salue le professionnalisme constant des coureurs et des membres du staff », jubile par communiqué Cédric Vasseur, le manager de l’équipe. « Cette nouvelle preuve de confiance nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité et stabilité. Elle nous engage aussi à avoir conscience de l’opportunité qui nous est donnée de vivre de notre passion, à faire honneur à nos couleurs en apportant des victoires et à être fiers de représenter tout un groupe. »

De nouveaux objectifs pour les équipes du sponsor

Avec cette prolongation du contrat, l’équipe Cofidis fixe ses nouveaux objectifs : l’équipe masculine vise à se rapprocher du top 10 du classement UCI World Tour, tandis que l’équipe féminine aspire à intégrer le UCI World Tour Women. Le groupe poursuit également son aventure historique avec son équipe paracycliste.