Rugby. Champions Cup et Challenge Cup 4 ans de plus sur France TV

Les Coupes européennes de rugby restent sur France Télévision.

France Télévisions annonce ce mardi la reconduction de son partenariat avec l’European Professional Club Rugby (EPCR) pour quatre saisons supplémentaires, s’assurant ainsi la diffusion exclusive de la Champions Cup et de la Challenge Cup jusqu’en 2029. Cette prolongation s’inscrit dans la continuité d’une collaboration qui dépasse désormais les trois décennies.

Depuis les premières éditions de ces compétitions continentales, France Télévisions accompagne le développement du rugby de clubs européen. L’accord permet au service public de maintenir sa stratégie d’accessibilité gratuite, élément différenciant face à la multiplication des offres payantes dans le sport.

En attendant l’issue de l’appel d’offres sur le Tournoi des 6 Nations

« Nous sommes heureux d’annoncer le renouvellement de cet accord pour France Télévisions et de poursuivre le partenariat avec l’EPCR acquis depuis désormais plus de 30 ans. A travers ce partenariat, France Télévisions confirme son engagement et sa volonté d’accompagner le rugby de clubs et de lui offrir la force d’exposition de ses antennes et plateformes afin de le promouvoir auprès du plus grand nombre », jubile par communiqué, le directeur des sports de France Télévisions, Laurent-Eric Le Lay.

Alors que le groupe est concurrence dans la diffusion du Tournoi des 6 Nations, dont l’appel d’offres pour la période 2026 à 2029 est actuellement en cours, il sécurise le rugby européen de clubs. France 2 continuera d’émettre deux matchs de Champions Cup par journée et France 3 en diffusera un de Challenge Cup.