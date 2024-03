Les primes du 6 Nations 2024 rugby

Dernier matchs du 6 Nations 2024 rugby pour l’Ecosse de Finn Russell et les autres pays en lice.

Le rêve de Grand Chelem de l’Irlande au 6 Nations 2024 s’est envolé suite à sa défaite 23-22 face à l’Angleterre à Twickenham le 9 mars. La pénalité de dernière minute de Marcus Smith a rappelé cele de Jonny Wilkinson en finale de la Coupe du Monde de Rugby 2003, brisant le cœur des Irlandais.

Dernier week-end pour les nations fortes du rugby européen

Alors que le tournoi entame sa dernière semaine, les tensions sont à leur comble avant les affiches du week-end, avec le Pays de Galles qui se prépare à affronter l’Italie, suivi du choc entre l’Irlande et l’Écosse, et d’un affrontement très attendu entre la France et l’Angleterre.

Un prize money proche de 20 M€ et bonus Grand Chelem raté pour cette année

Au-delà du classement sportif, les places en jeu dans ce tournoi des 6 Nations 2024 rugby sont aussi synonymes de primes financières. Au total près de 19,5 millions d’euros sont à partager dont 7 millions d’euros au pays qui remportera cette édition. C’est raté pour cette année, mais un bonus de 1,2 millions d’euros était promis à la nation qui réaliserait un Grand Chelem.

Les primes du 6 Nations 2024

Sixième = 1,2 M€

Cinquième = 1,8 M€

Quatrième = 2,5 M€

Troisième = 3 M€

Deuxième = 4 M€

Finaliste = 7 M€