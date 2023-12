Le RC Toulon recrute Serge Blanco comme habilleur officiel

Joueurs, staff et dirigeants du RC Toulon vont désormais s’habiller en Serge Blanco.

Le Rugby Club Toulonnais officialise ce mardi la signature d’un partenariat avec la marque française de vêtements, Serge Blanco. L’ensemble du groupe RCT, joueurs, staff et dirigeants, sera désormais vêtu par la marque lors des réceptions et événements officiels du club. Une collection exclusive associant le RCT et Serge Blanco sera également proposée à la vente dans les enseignes des deux institutions.

Une collection commune au RCT et à Serge Blanco bientôt commercialisée

« Nous sommes heureux de nouer cet accord de partenariat avec la marque Serge Blanco », détaille Bernard Lemaitre, président du RCT. « En effet, au-delà des valeurs traditionnelles qui caractérisent le rugby, nos deux sociétés se distinguent par une recherche constante de l’excellence. C’est ainsi que la marque de vêtements Serge Blanco habille désormais les joueurs et le staff du RCT. »

« Nous sommes ravis de débuter cette nouvelle aventure avec le RCT », poursuit Lionel Lauby, PDG de Serge Blanco. « C’est pour notre marque une formidable opportunité de s’inscrire dans la riche histoire du club rouge et noir. Au-delà de ses joueurs et de son staff, nous aimerions étendre cette collaboration auprès de tous ses supporters et partager avec eux leur emblématique ferveur. »

La durée de la collaboration n’a pas été indiquée.