Les 10 stations de ski les plus accueillantes selon Airbnb

Palmarès des stations de ski les plus accueillantes, en 2023. ©-B.Boone

Difficile de juger objectivement chacune, qui n’ont pas les mêmes atouts selon par exemple, si elles reçoivent des familles, ou des pratiquants chevronnés, en quête de massifs plus pentus. Classer les stations de ski de France selon le niveau d’appréciation est un exercice périlleux, auquel s’essaie néanmoins le groupe Airbnb, aidé en cela, par les avis laissés par les clients de la plateforme.

Formiguères et Provence-Alpes-Côte d’Azur vainqueurs

C’est la base qui sert à la marque spécialiste de la location de logements de particuliers. Elle a dressé son top 10 des 10 stations de ski les plus accueillantes en 2023, « en fonction des plus hauts taux d’avis 5 étoiles laissés par les voyageurs entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 ». Cela donne un classement dominé en nombre par les stations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; une sur deux du palmarès en sont issues, et la station de Formiguères, en Occitanie, du côté de la partie catalane au coeur des Pyrénées orientales.

10. Valmeinier, Auvergne-Rhône-Alpes

9. Saint-Etienne-de-Tinee, Provence-Alpes-Côte d’Azur

8. Montvalezan, Auvergne-Rhône-Alpes

7. Matemale, Occitanie

6. Saint-Véran, Provence-Alpes-Côte d’Azur

5. Guillaumes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

4. Le Monetier-les-Bains, Provence-Alpes-Côte d’Azur

3. La Grave, Provence-Alpes-Côte d’Azur

2. Albiez-Montrond, Auvergne-Rhône-Alpes

1. Formiguères, Occitanie