L’équipe de France de hockey sur glace change d’équipementier

Hummel est le nouvel équipementier de la FFHG.

La Fédération française de hockey sur glace (FFHG) change d’équipementier pour les équipes de France de hockey sur glace. Dans un communiqué officiel, la FFHG déclare avoir signé un partenariat avec Hummel en tant qu’équipementier textile pour les quatre prochaines saisons. Ce nouveau partenariat permettra à la marque danoise de développer des équipements personnalisés pour les équipes de France ainsi que pour tous les officiels de la fédération. La collection spécifique, qui englobe les parties « training, travel, lifestyle » en dehors de la patinoire, mettra en valeur l’identité de la fédération et mettra l’accent sur la technicité des produits.

Hummel habillera les Bleus du hockey pour 4 ans

Pierre-Yves Gerbeau, Président de la FFHG, se réjouit de ce nouveau contrat : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Hummel, une marque internationale qui propose des collections variées et des produits de qualité depuis plus de 100 ans. Hummel propose des produits à la fois techniques et casual qui conviendront parfaitement pour équiper nos athlètes. Ils ont de l’expérience et de la crédibilité dans le sport de haut niveau et nous sommes fiers que le Hockey sur Glace profite de cette expertise. »

22 000 licenciés pour la Fédération française de hockey sur glace

Les amateurs de hockey sur glace auront l’occasion de découvrir les nouvelles tenues avec les chevrons d’Hummel dès cet automne, lors des compétitions des équipes de France. La FFHG, créée en 2006, compte près de 22 000 licenciés et plus de 120 clubs affiliés. Ses équipes de France masculine et féminine évoluent toutes deux au plus haut niveau mondial et ont connu des succès significatifs ces dernières années.