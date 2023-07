Tour de France 2023: Toutes les primes de la course

Jonas Vingegaard revient mettre son titre en jeu sur le Tour de France 2023.

C’est ce samedi 1er juillet que débute le Tour de France 2023. Durant 23 jours et 21 étapes – car les cyclistes disposent de deux jours de repos -, les meilleurs coureurs s’affronteront sur la Grande Boucle et tenteront, comme chaque année, de remporter le mythique maillot jaune. Cette année, les primes de la prestigieuse course, qui débutera, cette fois-ci, à Bilbao en Espagne et se terminera comme à son habitude aux Champs Élysées, ont été augmentées de 13,1% par rapport à la précédente édition, où le prize money était alors de 2,282 millions d’euros.

Un prize money en hausse sur ce Tour de France 2023

En effet, cette année, les primes du Tour de France 2023 s’élèvent à 2 581 029 euros. Contrairement aux joueurs et aux joueuses de tennis, les coureurs cyclistes disposent de contrats avec leur équipes respectives et sont payés, les primes des courses sont donc des bonus. Si celles-ci ont augmenté, le vainqueur de la Grande Boucle gagnera, outre le maillot jaune, le même montant que lors de l’édition 2022, soit 500 000 euros. Le deuxième du classement général pourra, quant à lui, toujours se consoler avec 200 000 euros.

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont les favoris du Tour de France 2023

Vainqueur du Tour de France l’an dernier, Jonas Vingegaard voudra rééditer cette performance. Grâce à ses exploits, son équipe Jumbo-Visma avait remporté près de 800 000 euros, plus précisément 779 750 euros lors de la dernière édition. Le cycliste danois fait évidemment partie des favoris pour triompher le 23 juillet prochain aux Champs Élysées. Au même titre que Tadej Pogacar, leader au classement des meilleurs jeunes et deuxième au classement général sur la Grande Boucle l’année dernière, avec 2 minutes et 43 secondes de retard sur Vingegaard.

Tadej Pogacar tentera de remporter une troisième fois le Tour de France

Le coureur de l’UAE Team Emirates, cycliste le mieux payé au monde avec un salaire fixe à six millions d’euros, a remporté le Tour des Flandres en avril dernier, et espère bien triompher à l’occasion de la 110ème édition de la Grande Boucle. Vainqueur à deux reprises en 2020 et 2021, Tadej Pogacar pourrait, s’il s’impose une nouvelle fois, alors repartir avec le troisième maillot jaune de sa carrière et rejoindre Philippe Thys, Louison Bobet et Greg Lemond. À seulement 24 ans, le cycliste slovène a encore de nombreuses années devant lui pour même espérer égaler voire dépasser les quatre coureurs (Miguel Indurain, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil) qui, avec cinq succès, détiennent le record du nombre de Tours de France remportés.

