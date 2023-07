Tour de France 2023: La FDJ mobilisée derrière « les oubliés du sport »

Acteur engagé du cyclisme, la FDJ se mobilise pour les jeunes les plus défavorisés, à l’occasion du Tour de France masculin et féminin.

A l’occasion du Tour de France 2023, la Fondation d’entreprise FDJ et le Secours populaire français se mobilisent une fois de plus pour offrir une journée particulière à 1 000 jeunes « oubliés du sport ». Grâce au soutien de l’organisation Amaury Sport Organisation (ASO), ils auront l’opportunité de vivre l’expérience au plus près d’une étape de la course, celle des hommes et cette années des femmes, ainsi que de s’initier au BMX.

Depuis 2008, la Fondation FDJ et le Secours populaire mènent le programme « Les oubliés du sport »

Depuis 2008, la Fondation FDJ s’engage aux côtés du Secours populaire français pour permettre à ces jeunes de découvrir l’univers du Tour de France. L’initiative vise à favoriser leur accès aux loisirs et à la pratique sportive. Cette année, l’opération baptisée « Les oubliés du sport », étend son rayonnement sur onze étapes du Tour de France, une de plus que les éditions précédentes. À chaque étape, un espace spécialement aménagé accueillera les jeunes accompagnés par le Secours populaire, qui pourront ainsi observer de près le passage des coureurs et de la caravane publicitaire. Des ateliers ludiques et éducatifs seront également proposés, afin de leur faire découvrir les différents métiers liés au cyclisme. Une nouveauté marquante pour cette édition est l’extension du dispositif sur le Tour de France féminin

Le point culminant de cette aventure aura lieu le 23 juillet, lors de la dernière étape. Les jeunes accompagnés auront l’honneur d’être accueillis en tribune d’honneur sur les Champs-Élysées, où ils pourront profiter des animations prévues par les bénévoles du Secours populaire, en collaboration avec les membres du groupe FDJ.