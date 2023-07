Le business de l’équipe cycliste Groupama-FDJ

Un budget de fonctionnement proche de 20 millions d’euros pour l’équipe cycliste Groupama-FDJ.

Avec les professionnels de la route, présents sur les plus grandes courses internationales pour assurer la promotion visée par les partenaires associés, ils sont près d’une centaine. Quatre-vingt-dix-sept, très précisément, au 31 décembre 2021, les hommes et les femmes au service de l’équipe cycliste Groupama-FDJ, dont 38 coureurs et le reste, en salariés. Tous collaborent pour la Société de Gestion de l’Echappée, créé en 2001 sous l’impulsion de Marc Madiot qui la dirige. Depuis 2018, elle appartient à parts égales (50/50), à Groupama Assurance Mutuelles et La Française des Jeux.

55% de Groupama, le reste de la FDJ pour un maximum de 18,2 M€

Selon nos informations à Sportune, la participation annuelle commune au deux marques, pour les saisons 2023 et 2024 (au terme de l’actuel contrat), sera d’un maximum de 18,2 millions d’euros. Elle est à 55% versée par Groupama, le reste est à la charge de son partenaire. En 2021, la Société de Gestion de l’Echappée a généré un chiffre d’affaire de 20,18 millions d’euros. Elle tire son chiffre d’affaire de trois secteurs en particuliers : le sponsoring (19,8 M€ en 2021), la vente de produits dérivés (0,16 M€) et la revente de vélos d’occasion (0,19 M€).

Un peu plus de 16 M€ la masse salariale de Groupama-FDJ

L’année 2020 mise à part, dans un contexte de bouleversement de la Covid, la Société de Gestion de l’Echappée est prospère. Côté charges, les salaires pèsent naturellement le plus dans les dépenses ; en 2022 la masse salariale du collectif professionnel, approchait les 16,5 millions d’euros. Arnaud Démare, David Gaudu et surtout Thibaut Pinot pour futur retraité, sont les têtes d’affiches de l’équipe.