Cyclisme: Senseo fait équipe avec Arkea-Samsic

Senseo étend sa participation dans le cyclisme en s’associant à Areka-Samsic.

Info Sportune – Partenaire de onze ans du Tour de France, café officiel de la course et une marque présente dans la caravane (avec 5 véhicules en 2023, soit un de plus que précédemment), Senseo étend sa participation dans le monde du vélo en s’associant à l’équipe professionnelle française, Arkea-Samsic.

Senseo devient fournisseur officiel des équipes Arkea-Samsic

Selon nos informations à Sportune, le spécialiste des dosettes et machines à café devient fournisseur officiel du team breton et ce pour au moins une saison complète, à compter notamment de cette nouvelle édition de la grande Boucle. Le partenariat s’étend aux deux équipes, féminines et masculines. Il prévoit notamment la fourniture de machines à café aux membres du team, principalement sur le Tour féminin.

Un contrat signé pour un an et plus si affinités

Senseo bénéficiera par ailleurs de visibilité sur le site officiel de l’équipe Arkea-Samsic. Des activations seront également menées, la première en interne autour du directeur du groupe, Emmanuel Hubert, dans le cadre d’une campagne de promotion aux valeurs du sport, du Tour de France et plus largement du monde du cyclisme.