Jake Paul: Salaire, sponsors, fortune, sa fiche business

De la blague au respect, il y a un pas que Jake Paul est en train de franchir dans le monde de la boxe.

Personnage énigmatique, excentrique, polyvalent et disons-le talentueux, Jake Paul est un peu de tout cela à la fois. Un caméléon version 2.0 qui passe des plateaux des series TV, à la scène musicale (avec un titre – It’s Everyday Bro -, à plus de 20 millions de vues), et désormais au ring de boxe. Pour lui est tout est parti d’un clash avec un autre Youtuber britannique et d’un combat alors encore un peu confidentiel.

Serie TV, musique, boxe, Jake Paul est un touche à tout

C’est à la suite, avec ses adversaires successifs, de plus en plus rompus à la pratique, que Jake Paul a gagné, sinon ses galons de boxeur, au moins une impressionnante notoriété qui lui vaut de toucher des dizaines de millions d’euros et l’adhésion de plus en plus de partenaires commerciaux. Le trublion américain de 26 ans développe aussi son propre merchandising de produits dérivés à son image ; de la mode et des stikers principalement.

Sa fortune s’épaissie à mesure que sa notoriété explose. Et les sponsors suivent

Le magazine économique Forbes donne à 35 millions d’euros, l’ensemble de ses gains sur l’année 2022 dernière. Tandis que sa fortune est, elle, estimée à un peu moins de 20 millions d’euros. Jake Paul compte six victoires et aucune défaite, en boxe. Alors qu’il discute de longue date d’un prochain combat avec Tommy Fury, le demi-frère de l’actuel champion du monde des lourds, Tyson Fury, il pourrait aussi dévier de la boxe au MMA, pour relever un nouveau défi. Un de plus, pour cet hyperactif patenté.

La fiche business de Jake Paul

Salaire: 35 M€ (2022)

Sponsors: DraftKings, BoohooMan, Anti Fund Investment Fund, Sprayground, RNBO Clothing

Fortune estimée: 18 M€ (2022)