Les Mavericks de Dallas se sont inclinés 122 à 130 face aux Hawks d’Atlanta, ce jeudi. Malgré ses 39 points, 8 passes, et 4 rebonds, Luka Doncic n’a pas pu permettre aux siens de l’emporter face à leur adversaire. Avant la rencontre, le meneur de jeu de Dallas, star de la NBA, a été aperçu au bord d’une Jeep Apocalypse Hellfire, un bolide à 6 roues.

Les footballeurs ne sont pas les seuls sportifs à apprécier les voitures, c’est également le cas des basketteurs de la NBA. Avec cette Jeep Apocalypse Hellfire, nul doute que Luka Doncic ne passe pas inaperçu dans les rues de Dallas. Ce bolide de luxe est un 6×6 de couleur noire, qui dispose d’un moteur V8 Hellcat à compresseur de 6,2 litres de cylindrée, et de 760 chevaux. Cette voiture, recouverte de Kevlar afin de résister aux balles, repose sur six grandes roues de 40 pouces.

@luka7doncic pullin’ up to the spot loaded like a Boss. The @NBA’s leading scorer looking to burn rubber on the @ATLHawks tonight at 7:30pm @ESPNNBA. I’ll be choppin it up with JVG and @CassidyHubbarth 💪🏽. Luka been all gas. No brakes this season. pic.twitter.com/DLPRqTMMwW

— MarkJonesESPN (@MarkJonesESPN) January 18, 2023