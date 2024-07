Droits TV en Ligue 1: Pendant ce temps, la NBA signe un contrat à 76 milliards de dollars

Si seulement la Ligue 1 pouvait avoir même le quart seulement de l’intérêt des diffuseurs pour la NBA…

Alors oui, « comparaison n’est pas raison ». De surcroît entre deux sports, deux régions gé,ographiques et deux formats que tout oppose. Mais le timing est savoureux et il est en plus la preuve qu’il n’existe pas vraiment de seuil limite financier à l’achat droits sportifs, si le produit est bon et hautement valorisé.

Un contrat à 76 milliards pour 11 ans pour la NBA

La toute puissante NBA, ligue fermée du basket élite nord-américain vient de signer un nouvel accord de diffusion pour la période 2025 à 20236, soit longue de onze ans. Le deal intègre notamment le groupe Amazon Prime. Selon les chiffres dévoilés, il s’élève au total à 76 milliards dollars sur la longueur du contrat. Ils n’ont pas encore été confirmé. Cela vaudrait une moyenne annuelle à, tenez-vous bien, quasiment 7 milliards de dollars.

Enième réunion ce jeudi pour finaliser l’accord des droits TV

Toute proportion et comparaisons évidemment gardées donc, cet accord résonne en France ce jeudi, au jour d’une énième réunion du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP), visant à valider le double accord à 400 millions d’euros avec DAZN, pour huit matchs par journée et 100 millions d’euros pour un match au bénéfice de BeIn Sports. La branche média de la LFP visait au départ le milliard d’euros pour les cinq ans, de 2024 à 2029, elle n’en discute désormais plus que la moitié environ. A l’instant même où il se signe de l’autre côté de l’Atlantique, une collaboration historiquement record dans le monde de la balle orange.