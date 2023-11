Basket: La Ligue des champions prolonge avec Wilson qui signe avec la Coupe intercontinentale

Wilson renforce son engagement dans le basket avec la FIBA.

Le groupe Wilson a annoncé un nouveau partenariat avec la Coupe intercontinentale de la FIBA, ainsi que le renouvellement de sa collaboration avec la Ligue des champions de basket-ball (BCL). Les deux compétitions seront disputés avec le ballon EVO NXT de Wilson.

La Ligue des champions et la Coupe intercontinentale en plus pour Wilson

« Nous sommes ravis de prolonger notre collaboration avec la BCL, et d’étendre nos activités grâce au nouvel accord conclu avec la Coupe intercontinentale FIBA », se réjouit Kevin Murphy, directeur général des sports d’équipe chez Wilson. « Ces relations nous aideront à renforcer notre présence mondiale pour promouvoir et développer le basket-ball encore plus efficacement, non seulement pour les fans et les athlètes d’aujourd’hui, mais aussi pour la prochaine génération de joueurs, chez qui nous espérons instiller une vraie passion du sport. »

Dans le cadre de son nouvel accord avec la FIBA, Wilson fournira le ballon officiel de la Coupe intercontinentale de basket-ball FIBA pour trois éditions consécutives, de 2023 à 2025. Organisée à Singapour, la Coupe intercontinentale FIBA est un événement annuel mondial opposant les meilleurs clubs d’Asie, de la BCL Europe, de la BCL Amériques et de la BAL, ainsi qu’une équipe représentant la NBA G League.

Jusqu’en 2025 avec la Coupe intercontinentale et 2026 pour la BCL

Wilson prolonge également sa collaboration avec la BCL et continuera de fournir le ballon officiel des matchs de la BCL pour trois ans supplémentaires, de 2024 à 2026. La BCL travaillera en étroit partenariat avec Wilson pour créer du contenu régulier, incluant les commentaires des joueurs et des vidéos mensuelles résumant les moments forts des matchs. Les deux entreprises collaboreront aussi sur un programme Alliance/Communauté conjoint.