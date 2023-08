Mondiaux 2023 d’athlétisme: Les primes (prize money) des championnats du monde de Budapest

Neuf jours de compétition à l’occasion des Mondiaux d’athlétisme 2023 de Budapest.

Le tout nouveau Centre national d’athlétisme de Budapest en Hongrie accueille quelque 2 000 athlètes issus d’environ 200 équipes depuis ce samedi 19 août et pour neuf jours de compétition, à l’occasion des Championnats du monde d’athlétisme Budapest 2023. Durant cet événement, World Athletics distribuera un prize money total de 8 498 000 dollars (7,8 M€) dont une prime spéciale pour les records du monde.

Un prize money total de 8,498 M$ aux Mondiaux 2023 d’athlétisme

Les athlètes qui établiront un nouveau record du monde auront la possibilité de recevoir un bonus exceptionnel de 100 000 $ (91 900 €), offert par TDK et la nouvelle plateforme Inside Track de World Athletics. Pour les épreuves individuelles, les gains débutent à 5 000 dollars (4 600 euros), pour la huitième place et atteignent jusqu’à 70 000 dollars (64 300 €) pour la médaille d’or. Pendant ce temps, les équipes de relais gagneront entre 4 000 $ (3 675 €) et 80 000 $ par équipe (73 500 €), à partager entre tous les représentants de l’équipe.

76 Français sélectionnés pour ces championnats du monde de Budapest

Ces primes sont à l’identique des championnats du monde d’athlétisme précédent, disputé à Eugene au Etats-Unis, en 2022. Les Mondiaux 2023 ont d’autant plus d’importance cette année qu’ils devancent la prochaine échéance olympique, rappelons-le programmée à Paris, en France. A Budapest, la délégation française compte 79 athlètes sélectionnés. C’est 34 de plus qu’à l’édition d’Eugene.

Les primes à gagner aux Mondiaux 2023 d’athlétisme

Individuel :

1 = 70 000 dollars

2 = 35 000 dollars

3 = 22 000 dollars

4 = 16 000 dollars

5 = 11 000 dollars

6 = 7 000 dollars

7 = 6 000 dollars

8 = 5 000 dollars

Relais :

1 = 80 000 dollars

2 = 40 000 dollars

3 = 20 000 dollars

4 = 16 000 dollars

5 = 12 000 dollars

6 = 8 000 dollars

7 = 6 000 dollars

8 = 4 000 dollars