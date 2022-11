OM: Les Phocéens révèlent le nouveau costume officiel de l’OM

De la tenue de sport à celle de gala, voilà le nouveau costume d’Izac pour l’OM.

Puisque le foot professionnel est à l’arrêt, le temps d’une pause internationale, le moment est bien choisi de ranger les bas, le short et le maillot, pour troquer la tenue de sport, contre un ensemble plus chic et de gala. A l’approche de la fin d’années, c’est de surcroît de rigueur. C’est ce que fait l’OM, ce vendredi matin, avec la complicité de son partenaire, Izac.

Izac dévoile le costume officiel de l’OM saison 2022-2023

La marque de prêt-à-porter masculin est un sponsor, désormais ancien de l’Olympique de Marseille, puisqu’elle va bientôt boucler une collaboration de dix ans. Elle est aussi présente ailleurs dans le football, au LOSC, à l’ASSE ou au FC Nantes, depuis quelques paires d’années et depuis le commencement de 2022, associée au FC Metz, puis à l’Olympique Lyonnais, annoncé au lancement de cet exercice 2022-2023.

La collection se décline en deux couleurs distinctes, de gris et de beige. Pour jouer les ambassadeurs, Amine Harit, Nuno Tavares, Ruben Blanco, Luis Suarez et Valentin Rongier ont été choisis au casting.