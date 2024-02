MMA: La PFL recrute Unibet pour deux ans

Unibet signe avec la PFL pour accompagner la montée en puissance de l’organisation.

La Professional Fighters League (PFL) a annoncé un partenariat de deux ans avec Unibet, l’un des leaders des paris sportifs pour les arts martiaux mixtes en Europe. Cet accord permet à Unibet de devenir le partenaire officiel de paris sportifs de la PFL Europe au Royaume-Uni et en France pour les saisons 2024 et 2025.

Unibet devient le bookmaker officiel de la PFL

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du succès de l’événement PFL Europe Paris 2023, qui est devenu le plus grand événement de MMA de l’histoire de la télévision française. La collaboration entre la PFL et Unibet débutera lors de l’édition 2024 de l’événement, qui se tiendra le jeudi 7 mars à l’Accor Arena de Paris.

« La PFL est fière de s’associer à Unibet », détaille James Frewin, le vice-président de la PFL pour l’international. « PFL Europe et Unibet partagent de nombreuses synergies, et nous sommes ravis d’offrir aux fans du Royaume-Uni et de France l’opportunité de profiter d’une expérience de jeu de premier ordre. »

« Kindred a toujours eu l’ambition de s’associer à des organisations sportives ambitieuses et tournées vers l’avenir », ajoute Neil Banbury, directeur commercial et marketing du groupe Kindred à qui appartient la marque Unibet. « La rapidité de la croissance de la PFL et son potentiel incontestable ont fait de ce choix un choix facile de notre point de vue. »

La « Ligue des champions du MMA » que popularise Cédric Doumbé

La PFL, popularisée en France par l’ascension du truculent Cédric Doubmé, est la seule organisation de MMA proposant un format de saison sportive. Elle se veut être la « Ligue des champions du MMA », en englobant la PFL Europe, la PFL MENA, et d’autres ligues internationales en cours de développement.