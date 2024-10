Les sponsors de Liverpool FC cette saison 2024-2025

Des sponsors qui rapportent près de 300 millions d’euros à Liverpool.

Club mythique s’il en est, le Liverpool FC séduit le public au-delà de ses limites régionales et ça lui vaut la sympathie et l’adhésion des commanditaires du football. Entre sponsors fidèles et collaborations récentes, les Reds génèrent près de 300 millions d’euros des seuls accords commerciaux à leur actif. Voici un panorama des principales marques qui accompagnent le club de la Mersey, aussi bien pour ses équipes masculines que féminines, à travers des accords fructueux qui allient visibilité mondiale et engagement de proximité.

Les partenaires principaux

Standard Chartered, sponsor principal depuis 2010, demeure le partenaire majeur, avec une visibilité de choix sur le maillot des joueurs. Le contrat actuel, qui s’étend jusqu’en 2027, génère environ 40 millions de livres par an. La banque britannique profite ainsi d’une exposition mondiale tout en soutenant activement les équipes masculines et féminines.

Quant à Nike, l’équipementier du club depuis 2020, il propose un modèle de partenariat basé sur les ventes de produits dérivés, un accord potentiellement le plus lucratif de Premier League. En parallèle, Liverpool a annoncé pour 2025 un passage à Adidas, synonyme d’un nouveau chapitre pour les Reds.

Les partenaires officiels de premier plan

Parmi les partenaires principaux, AXA et Expedia se distinguent. AXA, d’abord partenaire assurance en 2018, est devenu un sponsor incontournable, notamment avec les droits de nommage du centre d’entraînement des équipes masculine et féminine. De son côté, Expedia, sponsor des manches du maillot, aide également à la logistique des fans, facilitant leurs déplacements pour encourager l’équipe, en particulier lors des matchs de la Women’s Super League.

Les partenariats historiques et innovants

Carlsberg, partenaire depuis 1992, détient le record de la plus longue collaboration en Premier League. Ce partenariat emblématique a été prolongé jusqu’en 2033. D’autres entreprises comme Wasabi (solutions de stockage), Nivea Men (soins pour hommes) ou Google Pixel (partenaire mobile) renforcent la digitalisation et la performance de Liverpool sur et en dehors du terrain.

Les collaborations avec des géants comme EA Sports, Coca-Cola, UPS et de nouveaux venus comme Japan Airlines ou Ladbrokes témoignent de la diversité des secteurs investis par Liverpool pour booster son image. Le club ne se contente pas d’étendre sa marque, mais mise aussi sur l’innovation technologique et l’expérience de ses supporters à travers des partenariats à forte valeur ajoutée.