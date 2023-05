Zinedine Zidane: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Même après la fin de sa carrière, Zinedine Zidane reste bankable pour les sponsors.

Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du football, est également une icône du marketing sportif. Depuis sa retraite en tant que footballeur, il est devenu l’un des athlètes les mieux rémunérés grâce à son partenariat avec plusieurs grandes marques. L’un de ses sponsors les plus importants est Adidas, qui a signé un contrat de sponsoring avec lui en 1998, juste avant la Coupe du monde en France. Depuis lors, Zidane est devenu l’un des ambassadeurs mondiaux de la marque allemande, apparaissant dans de nombreuses publicités et lors d’événements sportifs. Il est l’un de ses rares sportifs, de part sa dimension internationale, à bénéficier d’un contrat à vie avec la marque aux trois bandes.

Un contrat à vie signé avec l’équipementier Adidas

En plus de son partenariat avec Adidas, Zidane a également eu des contrats de sponsoring avec Danone et Orange. Danone a été un sponsor à long terme de Zidane (plus d’une décennie), utilisant son image pour promouvoir leurs produits laitiers et de nutrition sportive. L’association a été un succès pour les deux parties, avec une augmentation significative des ventes de produits signés Danone, sur le territoire Français. Ce partenariat aurait rapporté à ZZ, l’équivalent de 1,5 millions d’euros annuels.

Zinedine Zidane a promu Danone pendant des années et l’opérateur Orange

Zidane a également promu la marque de télécommunications Orange, apparaissant dans des publicités et des événements pour la marque. Le partenariat de Zidane avec l’opérateur a été lié à son rôle d’entraîneur. Le champion du monde 98 a été nommé entraîneur du Real Madrid en 2016, l’année où la France a reçu l’Euro de football et, il a signé son contrat de sponsoring dans la foulée.

Bwin, Montblanc et Alpine, ses sponsors les plus récents

En 2021, il a aussi signé un contrat de sponsoring avec la société de paris sportifs Bwin. Le partenariat implique que Zidane travaille avec la marque pour promouvoir ses produits dans le monde entier, en utilisant son image pour aider à renforcer la notoriété du groupe. C’est aussi l’idée derrière son rapprochement avec le groupe Montblanc, dont il est l’ambassadeur international, depuis l’automne. En février dernier, Alpine s’est ajouté à la liste de ses commanditaires, dans le cadre d’un partenariat à vocation sociale, estimé à 3,5 millions d’euros annuels, selon nos informations à Sportune.

Il est difficile de savoir exactement combien chaque sponsor verse à Zidane pour ses services, car les détails financiers sont généralement confidentiels. Cependant, on estime que l’ensemble de ses contrats de sponsoring lui rapportent collectivement, plusieurs millions d’euros chaque année.