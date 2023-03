Un site d’adultère propose une fortune pour sponsoriser le club de Piqué

Retraité depuis le 8 novembre dernier, Gerard Piqué agite la presse people et les réseaux sociaux. L’ancien footballeur du FC Barcelone fait parler de lui en raison de sa rupture avec la chanteuse Shakira, qu’il a quitté pour le mannequin Clara Chia. Surfant sur ce buzz médiatique, le site d’adultère Ashley Madison lui a proposé de devenir le sponsor de son club, le FC Andorre.

C’est ce qui s’appelle un coup de communication réussi. Profitant de l’actualité mouvementée autour de la vie personnelle de Gérard Piqué, Ashley Madison, spécialisé dans les rencontres extraconjugales, a proposé, via son compte Twitter, de sponsoriser le FC Andorre, club de deuxième division espagnole appartenant à l’ancien défenseur du FC Barcelone. Le site de rencontres en ligne offrirait 1 million d’euros chaque année, et ce durant 3 ans. Outre ce montant, s’ajoutent deux primes surprenantes.

@3gerardpique we saw how things played out with your ex @shakira. We believe in #nonmonogamy without prejudice, so we have offered to sponsor your team @fcandorra. Your move!#gerardpique #pique #shakira #fcandorra #football #soccer #futbol #fussball #calcio @karolg @bizarrap pic.twitter.com/gfORLdYHb3

— Ashley Madison (@ashleymadison) February 28, 2023