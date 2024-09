Un ex coéquipier de Cristiano Ronaldo veut faire carrière dans le porno

Du foot au porno, il y a un pas que Fabio Paim se dit prêt à franchir. – @Instagram

Vous ignorez peut-être qui il est, lui est pourtant certain d’être passé à côté d’une carrière phénoménale, puisqu’en 2023 il déclarait ceci : « Cristiano Ronaldo devrait me donner un de ses Ballons d’Or. Je suis allé au Sporting à l’âge de sept ans, j’y ai été élevé. J’y ai grandi. C’étaient des années glorieuses pendant lesquelles j’ai gagné tout ce que je pouvais. Je ne suis pas arrivé là où j’aurais pu être, mais j’ai marqué une génération ».

Fabio Paim, l’homme qui se prétendait meilleur que Cristiano Ronaldo

Il s’appelle Fabio Paim, à 36 ans il n’a plus l’occasion de briller sur les terrains de football et rêve d’embrasser une autre carrière, plus déroutante, dans l’industrie du cinéma pour adultes. C’est ce qu’il raconte dans un entretien vidéo avec un influenceur portugais, qu’il ambitionne de percer dans le porno. « Je suis sérieux, cela réaliserait mes rêves. Je n’ai pas de petite amie, je suis célibataire », assure-t-il dans l’interview.

Fabio Paim a fréquenté Cristiano Ronaldo au centre de formation du Sporting avant, comme lui, de tenter l’aventure anglaise chez les Blues de Chelsea. Là s’arrête la comparaison, n’en déplaise à l’intéressé au potentiel néanmoins indéniable si l’on en croit The Sun qui assure à son sujet qu’à 13, il gagnait déjà près de 15 000 euros mensuels, plus un bonus de 150 000 euros par an.

Des terrains de foot à la case prison. Et maintenant l’industrie du cinéma X ?

La suite fut moins glorieuse. D’échecs en déceptions, du foot pro à l’amateurisme, Fabio Paim est passé par la case prison en 2019, pour une histoire de trafic de drogue. Il a aussi été accusé dans une affaire de viol sept ans plus tôt, avant que les charges contre lui soient abandonnés. Fabio Paim fait reparler de lui et peut-être que cette fois, Cristiano Ronaldo le remettra dans ses pensées. Car en 2023, après que Paim se soit déclaré meilleur que lui, l’homme aux cinq trophées du Ballon d’or a sobrement déclaré : « C’est qui ce mec ? ».