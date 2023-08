Tous les bus des clubs de la Ligue 1 en video. A qui le plus beau ?

18 clubs et autant d’habillages singuliers sur les bus de la Ligue 1.

Ils ne passent jamais inaperçus sur les routes de France et de Navarre, pour les clubs qui jouent les Coupes d’Europe. Ils sont souvent le signe de ralliement, et le gage (pas toujours néanmoins), de la présence des footballeurs professionnels à bord. Victimes aussi de leur apparence, quand ils se déplacent en terres hostiles. Ils sont beaux de l’extérieur, tout confort de l’intérieur, pensés pour les joueurs qu’ils transportent et pour remplir le moindre de leurs besoins.

Les bus des clubs de la Ligue 1 sont aux couleurs de leurs équipes

Ils, ce sont les bus des dix-huit clubs de la Ligue 1, saison 2023-2024. Tous habillés aux couleurs des équipes qu’ils représentent, ils sont mêmes devenus des outils de communication pour les marques associées, sponsors majeurs ou équipementiers. Certains sont plutôt sobres, d’autres exhibent au contraire tous leurs atouts et d’abord les logos officiels des équipes visibles en gros sur l’un, sinon les deux côtés de la carrosserie. Voire plaqués à l’arrière.

Ces bus, des maisons à quatre roues, nous les avons compilés en une vidéo complète à découvrir ci-dessus. Du rouge et blanc de l’AS Monaco au violet du Toulouse FC, ils sont classés dans l’ordre des équipes que donne la Ligue de football professionnel. A vous de nous dire dans la zone de commentaires ci-dessous, quels sont vos préférés…