Stade Rennais: Quel est le salaire d’Arthur Theate avec l’Eintracht Francfort ?

Passé proche de filer en Saudi Pro League, c’est finalement en Allemagne que Arthur Theate poursuit sa carrière.

Il a quitté le Stade Rennais cet été, après deux ans passés au service du club breton et même s’il est parti en prêt d’un an, Arthur Theate ne devrait plus y revenir. Dans l’opération nouée avec l’Eintracht Francfort où il évolue désormais, il y a une option d’achat dont le montant avoisinerait la quinzaine de millions d’euros.

Un salaire estimé supérieur à celui qu’il avait au Stade Rennais

Chez les Aigles, le défenseur international belge appartient aux joueurs les mieux payés cette saison 2024-2025 selon une information de Bild, qui dévoile la grille des salaires de tout le collectif que coache Dino Toppmöller. Celui d’Arthur Theate serait de trois millions d’euros la saison, soit plus que les 2,16 millions estimés pour lui par L’Equipe, quand il était un joueur rennais.

Cet été, l’international belge aux vingt sélections chez les Diables Rouges a été tout proche de rejoindre l’Arabie Saoudite et le club Al-Ittihad où l’aurait attendu un contrat plus lucratif, mais l’affaire à capoter en raison de divergences interne au club où évolue notamment un certain Karim Benzema.