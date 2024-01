Stade Rennais, OM: Salaire, valorisation les chiffres de Mbmba sur ce mercato

Le Stade Rennais suit le défenseur de l’OM, Chancel Mbemba.

Le Stade Rennais prospecte tous azimuts en cette fin de mercato, notamment en défense centrale. Parmi les pistes suivies, Ouest France évoque celle qui mène au joueur de l’OM Chancel Mbemba, actuellement retenu à la Can avec sa sélection du Congo. A un an et demi de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, le défenseur de 29 ans est à la croisée des chemins.

Le Stade Rennais regarde du côté de l’OM

Mbemba est l’une des meilleures réussites de l’OM sous Longoria, sur le marché des transferts. Le jouer a rejoint libre la Provence en 2022, en provenance de Porto au Portugal. Devenu un patron de la défense marseillaise, il s’est significativement valorisé sur la première saison passée au club. Désormais, sa cote est donnée à 17 millions d’euros par Transfermarkt, mais elle grimpe jusqu’à près de 30 millions d’euros pour l’Observatoire du football.

Mbemba, la bonne pioche de l’Olympique de Marseille

Chancel Mbemba est engagé à l’OM jusqu’en 2025 pour un salaire avoisinant les 3 millions d’euros brut annuels. S’il est parfois reproché au club l’absence de plus-value sur le marché des transferts, il est sûr de réussir une jolie bascule avec le joueur s’il consent à le céder cet hiver ou dans le courant de l’été prochain. Avant sinon, qu’il ne part comme il est arrive. C’est-à-dire libre.