Stade Rennais: La valorisation d’Alfred Gomis sur le mercato s’effondre

Puisqu’il ne joue plus, Alfred Gomis perd en valeur sur le marché des transferts. Au point de ne plus valoir que la moitié, voire le tiers, de l’investissement du Stade Rennais, pour le recruter.

Arrivé au Stade Rennais en septembre 2020 en provenance de Dijon pour 10 millions d’euros, Alfred Gomis était le successeur d’Edouard Mendy, parti à Chelsea. Après deux saisons en tant que titulaire dans les cages du club breton, son statut a évolué avec l’arrivée de Steve Mandanda, lors du dernier mercato estival. En quelques semaines, il est passé de numéro un à quatrième dans la hiérarchie des portiers, et sa valeur marchande a dégringolé.

En quelques mois au Stade Rennais, la valorisation d’Alfred Gomis a chuté

Conséquence de cette perte de statut, sa valorisation sur le marché des transferts s’est effondrée. Le site Transfermarkt le valorise désormais à 3 millions d’euros. Soit une perte de 6 millions d’euros pour le portier sénégalais en quelques mois. En effet, au mois d’avril, sa valeur marchande était estimée à 9 millions d’euros par ce portail web allemand. De son côté, le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime jusqu’à 4 millions d’euros. Là encore en baisse sur les neuf derniers mois, quand ce même CIES le jugeait entre 10 et 15 millions d’euros.

Alfred Gomis est sous contrat jusqu’en 2025 avec Rennes

Lié au Stade Rennais jusqu’en 2025, Alfred Gomis ne fait même plus partie des joueurs convoqués par Bruno Génésio pour disputer les rencontres. Pire encore, il n’a disputé qu’un match de National 2 cette saison. Alors qu’il lui reste un an et demi de contrat, le gardien sénégalais de 29 ans devra quitter le club pour relancer sa carrière. Pour le moment, à quelques jours de la fermeture du mercato, il n’a pas encore trouvé un nouveau point de chute.