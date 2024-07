Stade Rennais: Ce que le transfert de Martin Terrier doit rapporter au Losc et à l’OL

Une nouvelle étape dans la carrière de Martin Terrier.

Martin Terrier quitte la France pour l’Allemagne, pour la première expérience étrangère de l’ailier de 27 ans. Ce dernier s’est engagé ce jeudi pour quatre ans, jusqu’en 2029, avec le Bayer Leverkusen champion d’Allemagne en titre et révélation internationale de la saison dernière avec une série – devenue record – de 51 matchs consécutifs sans défaite.

Martin Terrier a définitivement quitté le Stade Rennais

Ce transfert rapporte selon L’Equipe, 25 millions d’euros pour indemnité payée au Stade Rennais où Martin Terrier évoluait jusqu’alors depuis quatre ans. Par effet de ricochet, en vertu du mécanisme de solidarité de la FIFA, le Losc qui l’a formé durant plusieurs années recevra aussi une part sur cette opération. Et l’OL aussi, pour une part plus mineure.

Une part pour le Losc et une plus modeste au bénéfice de l’OL

Le natif d’Armentières est en effet resté au Losc de son plus jeune âge et pour la période retenue par la FIFA de 12 à 21 ans. Après quoi, il a fréquenté l’Olympique Lyonnais jusqu’à ses 23 ans. Ainsi, sur une indemnité de transfert de 25 millions d’euros, si elle est bien exacte, il doit selon nos calculs, en revenir un million d’euros au Dogues et 250 000 aux Gones. Selon Transfermarkt, le transfert serait plutôt de l’ordre des 20 millions, ce qui donnerait environ 800 000 euros à Lille et 200 000 au club lyonnais.