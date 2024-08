Stade Rennais, ASM: Ce que le transfert de Wilson Isidor du Zenith à Sunderland doit aussi leur rapporter

Wilson Isidor a quitté la Russie pour l’Angleterre.

Wilson Isidor rejoint Régis Le Bris. L’attaquant formé au Stade Rennais va opérer sous les ordres de l’ancien coach du club voisin et rival, le FC Lorient. Wilson Isidor vient en effet de s’engager avec le club de Sunderland, en Championship (la deuxième division anglaise), dans le cadre d’un prêt avec option d’achat conclue avec le Zenith Saint-Pétersbourg, où il évoluait jusqu’alors.

Un prêt payant entre le Zenith et Sunderland pour Wilson Isidor

Ce prêt est payant, cela signifie qu’il va directement rapporter aux clubs qui l’ont formé, le Stade Rennais on l’a dit, mais aussi l’AS Monaco en Ligue 1. Cela, conformément aux principes du mécanisme de solidarité de la FIFA. Selon les différentes sources, le montant de ce prêt est de 750 000 euros payés par Sunderland au Zenith.

Le Stade Rennais et l’AS Monaco rémunérés sur l’opération

Sur cette somme donc, le Stade Rennais que le joueur de 23 ans a fréquenté de l’âge de 12 à 17 ans devrait percevoir 15 000 euros et l’AS Monaco où il a évolué plus tard, 11 250 euros. Rennes et le club princier peuvent logiquement espérer plus de ce transfert puisque l’option d’achat est dite obligatoire. En ce cas les deux clubs français seront aussi rémunérés sur le montant final de l’opération.