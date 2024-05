Stade Rennais: 5 directeurs sportifs libres pour remplacer Florian Maurice

Le Stade Rennais n’est pas officiellement en quête d’un directeur sportif. Mais ça pourrait le devenir.

S’il est plus fréquent en cette période de l’année pour les entraîneurs, cette saison est aussi celle des directeurs sportifs sur le marché avec un surprenant jeu de chaises musicales dans les clubs de la Ligue 1. L’OGC Nice a officiellement perdu le sien hier mercredi puisque Florent Ghisolfi est parti à la Roma. Pour le remplacer, le nom de Florian Maurice en poste mais en ballotage au Stade Rennais circule. A moins que l’ancien lyonnais ne soit en partance vers le RC Lens. Et alors qu’à Brest, Grégory Lorenzi serait une piste pour Rennes…

Jeu de chaises musicales au poste de directeur sportif

C’est flou, mais les choses pourraient s’accélérer avec le premier départ de Florent Ghisolfi désormais acté. Au Stade Rennais, les recherches iraient bon train avec plusieurs profils à l’étude. Certains appartiennent justement à notre liste des directeurs sportifs actuellement libres sur le marché depuis plus ou moins long terme.

Des profils adéquats libres du coté de l’Italie

La liste abrite des ex de la Ligue 1 et deux profils italiens dont un serait suivi par les Bretons. Il s’agit de Frederic Massara qui a campé le rôle à l’AC Milan à partir de 2019 avant de le quitter en 2023, non sans avoir entre temps remporté le titre de meilleur directeur sportif de l’année en Italie, en 2022. A Rome, son compatriote Tiago Pinto s’en est allé plus récemment. Celui que Ghisolfi remplace désormais est libre depuis le mois de février après trois ans passé au club de la Louve avec lequel il est resté en bons termes.

Un ex de l’OL pour succéder à un autre au Stade Rennais ?

Plus proche de nous, pour d’autres CV adéquats, il y a d’abord celui de l’ancien lyonnais Bruno Cheyrou. Lui en est un autre sur lequel le Stade Rennais serait alerte, comme il avait été pour son (futur ?) prédécesseur Florian Maurice en provenance du club rhodanien. Dans le même registre de profils rompus à la Ligue 1 il y a l’ancien de l’AS Monaco, Paul Mitchell et son homologue de l’Olympique de Marseille, Javier Ribalta. Selon des rumeurs venues d’Italie, ce dernier serait toutefois en discussions avancées avec la Sampdoria.