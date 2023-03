Real Madrid: Le drôle « d’Urus gang » qui sévit sur le parking des Merengue

Des Urus, et noirs, les joueurs du Real Madrid ne font pas toujours dans l’originalité.

Bien qu’ils aient tous reçu du sponsor BMW de leur club, une voiture de la marque allemande, dont ils sont invités à se servir au quotidien, les joueurs du Real Madrid en pincent plutôt pour une autre marque, un même modèle et, plus amusant encore, de couleur identique. Ils sont cinq au moins, repérés par le compte espagnol, Alberam17, sur les réseaux sociaux, à rouler régulièrement à bord du SUV Urus de Lamborghini, en noir pour l’esthétique extérieure.

Quatre joueurs du Real Madrid au volant d’une Lamborghini Urus

Dont les trois internationaux français, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, auxquels s’ajoutent le gardien belge, Thibaut Courtois et le milieu uruguayen, Federico Valverde. Mais la liste s’étire en longueur à l’ajout en plus du jaune modèle de Karim Benzema, ou de la version customisée, d’Antonio Rüdiger.

Lamborghini Urus, véhicule adorée des footballeurs

Depuis sa sortie sur le marché en 2018, l’Urus se répand à grande vitesse, sur les parkings des clubs les plus huppés de la planète football. De l’Atlético de Madrid pour voisin et rival, à l’Angleterre et les Blues de Chelsea, ce premier SUV de la marque au taureau est une réussite commerciale, vendue à plus ou moins 200 000 euros, selon les options et versions choisies.