Chelsea: Les voitures des joueurs de Chelsea, en quoi roulent les Blues ?

Sur le parking de Chelsea il n’y a presque que des SUV et pour majorité des Urus.

Non, Chelsea n’a pas signé de contrat de partenariat avec le SUV Urus signé du constructeur Lamborghini, bien que les Blues n’ont plus de sponsor auto, depuis la fin de la collaboration avec Hyundai. On pourrait croire, en effet, que le prestigieux constructeur italien est un fournisseur officiel du club, tant il se trouve des joueurs, au volant du même modèle.

Les joueurs de Chelsea roulent surtout pour Lamborghini

Tel que l’a constaté, @/@stevie_king sur TikTok, à la sortie du camp d’entraînement, sur les huit joueurs passés devant son objectif, la moitié étaient à bord d’un Urus. Fort heureusement, il s’en voit de toutes les couleurs pour les différencier sur le parking. Du plus discret, de Wesley Fofana, au customisé de Mason Mount, en passant par le jaune poussin de Ben Chilwell.

N’Golo Kanté a troqué la Mini pour un GLE

Le reste, roule en Mercedes pour le Français, N’Golo Kanté et son partenaire au milieu, Conor Gallagher, en Porsche Panamera, l’international américain, Christian Pulisic et le dernier, qu’est le gardien Kepa Arrizabalaga, roule dans un Bentayga signé de Bentley, qui est un concurrent frontal au Urus de Lamborghini. Dans les deux cas, il faut compter plus de 200 000 euros pour se l’approprier.