Real Madrid: De nouvelles voitures livrées aussi aux féminines de l’équipe

Au tour des féminines du Real Madrid de recevoir des voitures du sponsor du club.

Quelques jours après les garçons, pareillement honorés par le constructeur allemand sponsor du club, les féminines du Real Madrid, l’entraîneur Alberto Toril inclus, ont reçu des voitures électriques de BMW pour couvrir leurs déplacements personnels de la saison. Le club a choisi une flotte composée de BMW iX1, BMW iX et BMW i4.

Des BMW prêtés pour un an à toutes les joueuses du Real Madrid

Le premier cité est le modèle le plus choisi par les joueuses du collectif merengue au nombre de 11. C’est celui qui affiche le tarif le plus abordable, à 56 400 euros. Le plus cher est la version iX xDrive50 vendue à plus de 108 000 euros. Elles sont deux à en avoir hérité, l’internationale danoise, Sofie Svava et son homologue écossaises, Caroline Weir.

De 56 000 à plus de 100 000 euros et des versions électriques

Pour les couleurs, le « blanc minéral » assorti au maillot madrilène domine, certaines ont pris un véhicule « noir saphir » et pour les autres un « vert Cap York ». Comme les garçons, les joueuses sont tenues de faire usage de ces voitures dans le cadre de tous les déplacements qui concernent leur fonction de footballeuses et cela commence par le quotidien des entraînements. A la fin de la saison, elles devront choisir entre rendre leur véhicule ou l’acheter à prix préférentiel.