RC Lens: Une école lilloise nouveau partenaire du Racing

L’école AMOS Lille est un nouveau partenaire du RC Lens.

Voilà qui tord un peu le cou à la rivalité qu’entretiennent les supporters du LOSC et ceux du RC Lens. « Qui aime bien châtie bien », dit l’adage et même s’entend bien, dans le cas de l’école AMOS sport business school, qui devient un nouveau partenaire du Racing, pour la saison 2022-2023. Ce rapprochement doit permettre aux étudiants de se plonger dans l’univers d’une structure sportive professionnelle et d’en comprendre toute la mécanique.

AMOS Lille nouveau partenaire du RC Lens cette saison

C’est, pour eux, l’occasion de se former à l’événementiel sportif et pour le RC Lens, de s’investir dans la formation des acteurs du sport business, qui serviront peut-être ses desseins à l’avenir. « L’école AMOS Lille est honorée d’accompagner le Racing Club de Lens pour cette saison 2022-2023. La signature de ce nouveau partenariat renforce l’image d’AMOS comme école référente en sport management et accentue son ancrage dans le tissu économique sportif local, national et international. Au travers d’expériences uniques déjà en place dans de nombreuses structures de la région des Hauts-de-France, le club Sang et Or vient compléter l’offre permettant la professionnalisation de nos étudiants dans des organisations de grande envergure », se réjouit, Thibaut Huvelle, le directeur AMOS Lille.

L’école AMOS n’en est pas à ce seul partenariat. A Lyon par exemple, la même franchise est partenaire de l’OL et de son Groupama Stadium, en tant que namer de la tribune jeunes et de la like zone.