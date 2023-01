RC Lens: Un nouveau sponsor sur le maillot des joueurs lensois

Le groupe Nexans pose son logo sur le maillot du RC Lens.

Sponsor du RC Lens depuis décembre 2021, Nexans renforce son partenariat avec le club lensois. L’entreprise française spécialistes du câblage pour la transmission d’énergie et de données, a annoncé à travers un communiqué, ce mardi 17 janvier, la signature d’un accord de sponsoring jusqu’en 2025 avec les Sang et Or. Dès la saison 2023/2024, le logo du groupe sera positionné côté cœur sur le maillot des joueurs.

Actuellement plutôt discret, le sponsor va étendre sa visibilité pour se faire connaître du plus grand nombre dès la saison prochaine, et ce jusqu’en 2025. Outre le maillot des joueurs, la marque Nexans sera visible dans le Stade Bollaert lors de chaque rencontre du RC Lens. Le logo de l’entreprise apparaîtra également sur les supports de communication postés sur les réseaux sociaux du club lensois.

Nexans, un partenariat local

Arnaud Pouille, Directeur Général du RC Lens, se réjouit de cet accord. “Comme j’ai eu l’occasion de le souligner au moment de la signature du partenariat, Nexans, à l’instar du Racing, représente Lens. Quand on visite le site artésien, fleuron de l’industrie locale, on est tout de suite imprégné de valeurs fortes -esprit d’équipe, humilité, courage- qui sont assimilables à celles du bassin minier et du Racing. Ce n’est pas une marque mais un véritable emblème de la région que l’on portera dorénavant sur nos tuniques, précisément côté cœur, au-dessus de notre blason. Nous sommes ravis de ce rapprochement naturel qui donne encore plus de sens à notre stratégie partenariale” ,a-t-il confié dans le communiqué.

Présent dans la région des Hauts de France, et plus particulièrement à Lens depuis 1929, Nexans est bien connu des habitants de la région et des supporters des Sang et Or. Par conséquent, l’amplification de ce partenariat entre les deux entités fait sens.