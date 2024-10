Futur classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

Neuf journées d’écoulées en Ligue 1 et quel verdict final pour le championnat ?

Les journées passent, les prédictions évoluent. D’aucuns diront qu’elles s’affinent à mesure que la saison 2024-2025 s’étire vers son but final. En un mois, depuis notre dernier pointage, elles ont quelques peu changé pour ce qui concerne l’analyse d’Opta, le spécialiste de la statistique sportive.

Le PSG et Angers toujours aux extrêmes

Si rien ne bouge aux deux extrêmes du tableau, à savoir que le Paris Saint-Germain est donné vainqueur final du championnat et Angers SCO dernier, le premier en est que plus renforcé après son large succès d’hier dimanche au Vélodrome, quand l’autre est moins fragilisé. Il est de fait moins évident que la dernière place au mois de mai 2025 lui soit attribuée.

Le LOSC double l’OM et le RC Lens

Tous les niveaux sont concernés. En haut de classement, c’est désormais le LOSC aux dépens de l’OM et du RC Lens, l’option la plus sûre pour compléter le podium avec le Paris SG et l’AS Monaco. Derrière, malgré sa lourde défaite (0-3) contre Toulouse, le Montpellier HSC rassure les prédictions au point de ne même pas être positionné dans le contingent des clubs les plus en danger. Si Angers reste scotché au fond, l’ASSE remonte un peu, en doublant désormais Le Havre, dans la course au maintien en Ligue 1.

Ce que sera le classement final en Ligue 1 selon les stats d’Opta

1. Paris Saint-Germain = 85,5%

2. AS Monaco = 47,7%

3. Lille OSC = 31,3%

4. Olympique de Marseille = 26,6%

5. RC Lens = 17%

6. Olympique Lyonnais = 15,3%

7. OGC Nice = 14,1%

8. Stade Brestois = 14,7%

9. Stade Rennais = 14,3%

10. Stade de Reims = 17,1%

11. RC Strasbourg Alsace = 17,7%

12. Toulouse FC = 21,3%

13. FC Nantes = 18,2%

14. Auxerre = 18,25%

15. Montpellier HSC = 16,4%

16. AS Saint-Etienne = 17,8%

16. Le Havre = 21,2%

18. Angers = 22,4%