Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

Il reste encore beaucoup de matchs à jouer d’ici la fin du championnat, mais les premières tendances se dessinent clairement.

Et de cinq. Cinq journées se sont jouées en Ligue 1, il en reste 29 d’ici la lignée d’arrivée fixée au soir du 18 mai 2025. C’est long et tout peut encore se produire, dans un sens comme dans l’autre. Pour autant, c’est déjà un cap de franchi, qui pointe très clairement les forces en présence ; celles qui vont jouer le titre ou le podium, des autres à la lutte pour la relégation.

Le PSG toujours largement favori, mais des stats en baisse

Même poussé dans ses derniers retranchements par le Stade de Reims, samedi soir (1-1), le Paris Saint-Germain reste le premier favori à sa propre succession, dans les prédictions statistiques que développe le spécialiste du genre, Opta. Que le PSG accroche un treizième titre de champion de France de football à son palmarès est estimé à plus de 80%. C’est haut, mais en même temps à la baisse sur les précédentes projections. Derrière, la lutte est toujours aussi serrée pour le podium entre l’AS Monaco qui déroule, et l’Olympique de Marseille en embuscade.

L’ASSE a perdu de la confiance et du crédit pour le maintien

Pour le maintien, l’AS Saint-Etienne a pris un coup au moral et d’estime, dans sa cuisante défaire à Nice vendredi (8-0). Les Stéphanois sont en ballotage défavorable, mais il conserve toujours une appréciation d’avance sur un autre promu que Angers SCO, tenu en échec dans son derby face à Nantes (1-1). La semaine prochaine entrent en lice les deux clubs qualifiés pour la Ligue Europa, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. A voir comment ils auront digéré le week-end en suivant, respectivement à Lens le samedi pour les Aiglons et Toulouse, le dimanche pour les Gones.

Ce que sera le classement final en Ligue 1 selon les stats d’Opta

1. Paris Saint-Germain = 83,5%

2. AS Monaco = 50,6%

3. Olympique de Marseille = 32,4%

4. RC Lens = 19,9%

5. Lille OSC = 15,3%

6. OGC Nice = 13,8%

7. Stade Rennais = 13,3%

8. Stade Brestois = 12,5%

9. Olympique Lyonnais = 11,4%

10. Stade de Reims = 12,7%

11. RC Strasbourg Alsace = 13,7%

12. Toulouse FC = 13,7%

13. FC Nantes = 15,9%

14. Auxerre = 20,1%

15. Montpellier HSC = 14,5%

16. Le Havre = 15,4%

17. AS Saint-Etienne = 23,9%

18. Angers = 40,2%