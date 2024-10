RC Lens: Un maillot inédit en série limitée pour le derby face au LOSC

Octobre rose en rose pour les filles du RC Lens. – @RCLens

Une fois n’est pas coutume le RC Lens va troquer ses habituelles et symboliques couleurs Sang et Or, pour un rose et blanc de circonstance. Une couleur qui répond au mois d’Octobre Rose auquel le club s’associe, via son équipe féminine. Avec la complicité de l’équipementier Puma, Lens a dévoilé sa tunique événementielle.

Le RC Lens s’associe au mois d’Octobre Rose avec l’équipe féminine

Elle ne sera porté que par les féminines, qui elles aussi ont un bouillant derby du Nord à jouer contre le LOSC Lille, dans le cadre de leur championnat de Ligue 2. Ce sera le dimanche 20 octobre à 15h, six jours tout pile avant un autre prévu en Ligue 1, pour l’équipe masculine. Avant cela, les joueuses lensoises étrenneront la tenue pour la rencontre face au Mans, ce 13 octobre, pour la cinquième journée.

Les fonds de la vente du maillot seront reversés à la Ligue contre le cancer

Ce maillot spécial sera produit et vendu en série limitée dans les espaces commerciaux digitaux et physiques du club. Le Racing s’engage en contrepartie à reverser à la Ligue contre le cancer par le Racing Cœur de Lens, l’intégralité des fonds collectés.