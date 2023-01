RC Lens: Salaire, contrat, ce que Cheick Doucouré a signé avec Crystal Palace

Cheick Doucouré a quitté Lens pour l’Angleterre et sa clinquante Premier League.

Arrivé à Crystal Palace lors du dernier mercato estival, Cheick Doucouré a déjà mis tout le monde d’accord et s’est rapidement imposé comme un titulaire. Après quatre saisons passées au sein du groupe professionnel du RC Lens, le milieu de terrain a rejoint le club anglais lors du dernier mercato estival pour un montant de 22,6 millions d’euros (plus cinq de bonus). À l’indemnité de transfert s’ajoute le salaire.

Doucouré perçoit un salaire supérieur à celui qu’il touchait au RC Lens

Selon la plateforme spécialisée Spotrac, Cheick Doucouré perçoit 60 000 livres par semaine, soit 3,12 millions de livres par an (3,5 M€). À titre de comparaison, il touchait 600 000 euros par an au RC Lens. Il est le septième joueur le mieux payé de l’effectif du club anglais. Outre le salaire, s’ajoute également l’exposition et le rayonnement de la Premier League.

Plus grosse vente de l’histoire du RC Lens

Le championnat anglais est un accélérateur de carrière, aussi bien sur le plan salarial que sur le plan sportif. Alors qu’il est en train de s’imposer à Crystal Palace, l’international malien de 23 ans devrait rapidement attirer l’œil de plus grosses écuries anglaises. Ce qui lui permettra de signer un plus gros contrat à l’avenir. Pour l’heure ce n’est pas encore le cas, mais il détient déjà un record. Vendu pour 22,6 millions d’euros (plus cinq de bonus), Cheick Doucouré est entré dans l’histoire du RC Lens, devenant,ainsi, la plus grosse vente l’histoire des Sang et Or.