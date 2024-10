RC Lens – OM: Ça coûte combien un billet pour le match à Bollaert ?

Le public du RC Lens répondra massivement présent pour la visite de l’OM en Ligue 1.

A plus d’un mois des débats programmés les 23 ou 24 novembre, le RC Lens a déjà ouvert sa billetterie pour la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Et à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, elle est déjà bien prise d’assaut. Il n’y a plus de places en catégorie 13 et 14, qui sont les plus accessibles au grand public.

Des dernières places à au moins la centaine d’euros

Désormais, il faut compter au moins une centaine d’euros pour un billet en adulte, dans les catégories restantes, de 1 à 6 et sur des places que le club décrit sur sa billetterie en ligne étant à « visibilité réduite », précisant : « Places avec une légère gêne de visibilité (barrière ou caméra TV par exemple) ».

Bollaert-Delelis sera plein pour RC Lens – OM

Les tarifs grimpent jusqu’à 160 euros pour la catégorie 1 en tribune latéral, sur le haut, du côté des bancs des joueurs et des entraîneurs. Et nul doute que toutes trouveront preneur pour un choc de cette dimension, sachant que le week-end dernier, le RC Lens a disputé un 52 match consécutif à guichets fermés.