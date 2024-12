RC Lens. Le centre technique et sportif La Gaillette change de nom

Le centre La Gaillette devient le CTS Gervais Martel.

La Sainte-Barbe est une journée hautement symbolique pour le RC Lens, qui entretient chaque année le 4 décembre, le devoir de mémoire. Celui, traditionnellement du passé minier de la ville, raison pour laquelle avec son équipementier il a pour habitude de produire un maillot événementiel pour l’occasion.

Mais cette année en plus, le club nordiste a choisi de rebaptiser son centre technique et sportif en hommage à Gervais Martel, président emblématique durant près de trois décennies. C’est lui qui a impulsé sa construction, puis son inauguration en 2002. Le nom « La Gaillette », qui évoque un gros morceau de charbon, reflète l’héritage minier du territoire. Ce lien avec les racines du club est cher à Gervais Martel, fils d’ingénieur des Mines, qui souhaitait que ce centre symbolise l’unité et la fierté du bassin minier. Un bloc de charbon trône d’ailleurs dans le hall du bâtiment, en hommage à cet héritage.

Le RC Lens rend hommage à ceux qui ont fait l’histoire et la réussite du club

Véritable poumon du club, La Gaillette a révolutionné la formation lensoise, accueillant sur un même site équipe professionnelle, centre de formation et services administratifs. Un concept novateur à l’époque. Sont passés entre ses murs des noms ronflants du football : Raphaël Varane, Benjamin Bourigeaud ou Geoffrey Kondogbia notamment.

Ce naming de La Gaillette en « CTS Gervais Martel » s’inscrit dans une série d’initiatives honorant les figures marquantes du Racing Club de Lens, comme les terrains baptisés aux noms de Daniel Leclercq et Arnold Sowinski, ou le dôme Éric Sikora.