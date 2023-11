RC Lens: Ça coûterait combien de recruter Raphaël Varane ?

Raphaël Varane de retour au RC Lens ? Rien que du pur fantasme…

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Franck Haise a qualifié la question de « beau débat, mais ce n’est pas un débat actuel ». Non pas que le coach du RC Lens n’apprécierait pas d’avoir dans son collectif les services de Raphaël Varane, mais le retour du défenseur au sein de son club formateur en provenance de Manchester United où il est annoncé sur le départ, relève du pur fantasme. « J’ai lu que c’était compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire. Alors si c’est compliqué pour le Bayern… » s’est-il notamment amusé sur le sujet.

Franck Haise s’amuse de la question sur un retour de Varane au RC Lens

Si seulement il n’y avait en plus que le salaire à assumer. Il est difficile d’imaginer les Mancuniens libérer leur joueur de son contrat, après avoir payé 40 millions d’euros pour le recruter depuis le Real Madrid, en 2021. Même s’il est sûr que le joueur, aujourd’hui âgé de 30 ans n’en vaut plus autant sur le marché des transferts ; Transfermarkt le valorise à 35 millions d’euros, l’Observatoire du football à plus de 20 M€ et sensiblement la même chose du côté du Football Benchmark.

Indemnité comme salaire, le défenseur nordiste est beaucoup trop cher

Cela étant l’équivalence de sa saison et demi qu’il reste à son contrat, jusqu’à l’échéance du 30 juin 2025. Quant au salaire, il écrase tous les standards possible du RC Lens. A plus ou moins 20 millions deuros brut la saison, selon le cours de la livre sterling sur l’euro, il n’est nul autre que le cinquième joueur le mieux payé de la très riche Premier League anglaise et le deuxième à l’échelle de Manchester United, derrière un autre joueur également annoncé partant cet hiver. Pour le voir rentrer au bercail, il faudrait donc que et Raphaël Varane et le RC Lens fassent conjointement de très gros efforts. Comme le dit l’adage, « à l’impossible nul n’est tenu »…